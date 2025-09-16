Valle Olona in bicicletta: escursioni gratuite tra storia, natura e borghi nascosti

Letture: 4.000

Pedalare senza fretta lungo la Valle Olona, tra borghi, boschi e antiche chiese. Domenica 21 settembre torna il programma di escursioni gratuite promosso dal Parco Pineta e dedicato a chi vuole conoscere la Valle Olona in modo lento e sostenibile. L’appuntamento, curato in collaborazione con Archeologistics, è fissato ad Appiano Gentile, punto di partenza di un percorso che porterà fino a Castelnuovo Bozzente, lungo tratti ciclabili e strade immerse nella natura. Una proposta pensata per chi ama scoprire il territorio con calma, osservando i dettagli che spesso sfuggono quando si viaggia di fretta. Il percorso della giornata partirà alle 9.30 da Appiano Gentile con la visita alla Chiesa di Santo Stefano, edificio che conserva ancora l’abside romanico nella sua facciata.

Da lì si pedalerà fino a Castelnuovo Bozzente, sede istituzionale del Parco Pineta. Nel viaggio di ritorno, i partecipanti raggiungeranno la Chiesa della Madonna del Monte Carmelo, immersa tra i pini e i sentieri che circondano il paese. La difficoltà è media e il tragitto richiede mountain bike, adatte sia alla ciclopedonale sia ai tratti sterrati.

Un programma lungo quattro mesi

Quello del 21 settembre è il quarto appuntamento del ciclo “L’Olona in bicicletta. Tante storie, senza fretta”, un progetto che tra luglio e novembre invita a riscoprire paesi, edifici e scorci naturalistici della provincia di Varese. L’idea è semplice: muoversi in bicicletta, senza costi, guidati da chi conosce la storia e le curiosità dei luoghi, per costruire un turismo attento e rispettoso.

Domenica 19 ottobre l’itinerario sarà pomeridiano: dalla storica cornice del Monastero di Torba si pedalerà fino al Centro Didattico Scientifico di Tradate, dove si svolgerà la tradizionale Festa delle Castagne. Lungo il percorso, i partecipanti visiteranno la Chiesa del Crocifisso, che conserva un affresco del Morazzone, e la prepositurale di Santo Stefano. Si tratta di un tragitto facile, adatto a tutti i tipi di bicicletta, anche se l’uso della mountain bike resta consigliato per affrontare l’ultimo tratto su sterrato.

Infine, domenica 2 novembre, ultima tappa del calendario con un itinerario più impegnativo: partenza alle 9.30 alla scoperta delle aree umide di Beregazzo con Figliaro, fino al Santuario di Oltrona San Mamette, che domina dall’alto il paesaggio del Parco Pineta. Oltre agli aspetti storici e paesaggistici, l’escursione offrirà spunti naturalistici legati allo stagno della Ca’ Bianca, habitat di valore ecologico. Qui la difficoltà è media, con un dislivello di 200 metri: serve la mountain bike.

Come partecipare

La partecipazione alle escursioni è gratuita, resa possibile dal finanziamento dei Parchi Insubria-Olona. È però obbligatoria l’iscrizione online tramite il modulo dedicato (bit.ly/olonainbicicletta2025). Per chi non possiede una bici, Archeologistics offre un servizio di noleggio e-bike al Monastero di Torba. Informazioni complete sono disponibili sul sito www.archeologistics.it.

La Valle Olona conferma così la sua vocazione a meta di turismo slow, dove la scoperta del territorio diventa un’esperienza condivisa, lontana dalla fretta e più vicina all’autenticità dei luoghi.