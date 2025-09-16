Milano, a Villa Clerici la mostra “INNESTI 25”: 4 artisti contemporanei dialogano con l’arte sacra

Letture: 3.442

“INNESTI 25”: dal 18 settembre a Milano la nuova mostra d’arte sacra contemporanea a Villa Clerici. Arte contemporanea e sacro si incontrano a Villa Clerici. Fino al 19 ottobre 2025, le sale di Villa Clerici a Milano ospitano la quinta edizione di “INNESTI 25”, un percorso espositivo che mette in dialogo l’arte contemporanea con i capolavori della GASC – Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei. La mostra, curata da Luigi Codemo e realizzata in collaborazione con Isorropia Homegallery, porta nelle sale del museo quindici opere inedite di quattro artisti: Luca Coser, Piermario Dorigatti, Leo Ragno e Milena Sgambato.

Quattro artisti, quattro sguardi sul sacro

Milena Sgambato, Passaggi di tempo 2, acrilico su tela, 50×65 cm, 2025

Le opere sono esposte in dialogo diretto con la collezione permanente della GASC, una delle più importanti raccolte italiane di arte sacra del Novecento e contemporanea. Ognuno degli artisti ha scelto di affrontare il tema del sacro in modo personale: Luca Coser presenta i sei Ritratti di Sante, figure che richiamano la tradizione figurativa ma si trasformano in presenze sospese tra memoria e fragilità. Leo Ragno lavora su episodi centrali come la Crocifissione e la Risurrezione, dissolvendoli fino a far emergere solo il segno e il colore. Milena Sgambato riprende le iconografie evangeliche per ribaltarle in narrazioni che destabilizzano, senza cancellare la tradizione. Piermario Dorigatti affida alla materia pittorica la rivelazione di una sacralità luminosa, perturbante e intensa.

La vocazione originaria della GASC “INNESTI 25” si inserisce nella missione originaria della GASC, che fin dagli anni Cinquanta ha accolto artisti interessati a confrontarsi con il tema del sacro, trasformandosi in un luogo di incontro e ricerca. La raccolta oggi conserva oltre tremila opere di autori come Francesco Messina, Aldo Carpi, Floriano Bodini, Silvio Consadori, Lello Scorzelli, Gino Severini, Felice Casorati, Giacomo Manzù, Kengiro Azuma, Aligi Sassu, Valentino Vago, William Xerra, Agostino Arrivabene e Davide Coltro.

Informazioni utili

La mostra è stata inaugurata lunedì 15 settembre 2025 dalle 17 alle 20. L’accesso è compreso nel biglietto del museo: 5 euro l’intero, 3 euro il ridotto, gratuito per i possessori della carta Abbonamento Musei. Il percorso sarà visitabile nei giorni di apertura della GASC: giovedì e venerdì dalle 14:30 alle 17:30, domenica dalle 14:30 alle 18:30, con ultimo ingresso 45 minuti prima della chiusura.