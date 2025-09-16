Concerto di Rho, furti tra la folla: la Polizia trova 19 collane d’oro

Letture: 2.556

Sabato 13 settembre, durante un concerto all’interno dell’area spettacoli di Fiera Milano Rho, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un giovane italiano di 20 anni trovato con 19 collane d’oro rubate. Il controllo è scattato nell’ambito di un servizio di sicurezza predisposto per l’evento, al quale hanno preso parte i poliziotti del Commissariato Rho-Pero insieme alla Squadra Mobile di Milano. Il ragazzo è stato indagato in stato di libertà per furto con strappo e per ricettazione. Parte della refurtiva è già stata restituita, mentre il resto rimane sotto sequestro in attesa di identificare le vittime.

👮‍♂️ Le indagini e il fermo

Nonostante la zona rossa dichiarata dalla prefettura per cui nei giorni scorsi non potevano esserci persone pericolose nei pressi della fiera di Rho, la serata di musica si è trasformata in un’occasione per i ladri, che tra la folla hanno strappato collane dal collo di diversi spettatori. Gli agenti, nel corso dei controlli, hanno fermato il 20enne e gli hanno trovato addosso 19 collane in oro di varia foggia e peso. Tre delle persone derubate hanno sporto denuncia subito dopo il concerto. Grazie al riconoscimento, i poliziotti hanno potuto restituire loro i gioielli.

👮‍♂️ Collane sequestrate in attesa dei proprietari

Le restanti 16 collane sono state sequestrate e fotografate per documentarne i dettagli. Ora la Polizia è al lavoro per rintracciare le altre vittime dei furti. Per facilitare i riconoscimenti, nei prossimi giorni le immagini degli oggetti saranno pubblicate sul sito della Questura di Milano, nella sezione “bacheca oggetti rinvenuti”, al link: questure.poliziadistato.it/servizio/oggettirubati.