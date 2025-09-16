Casorezzo, incendio nell’ area ex Zucchi: rifiuti in fiamme e coltre di fumo visibile a distanza

Letture: 6.885

Un vasto incendio ha interessato nel pomeriggio l’ex area industriale di Casorezzo, quella dietro al comune nuovo di Casorezzo, dove un tempo sorgeva la storica azienda tessile Zucchi. Le fiamme hanno attaccato alcuni cumuli di rifiuti abbandonati nel boschetto non lontano dall’area dell isola ecologica. È una zona dove spesso si accampano i tossicodipendenti.

In breve tempo si è sprigionata una densa coltre di fumo visibile anche dai comuni vicini. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Legnano, Rho, Inveruno e Abbiategrasso, al lavoro da oltre due ore per circoscrivere e spegnere il rogo. La chiamata al 112 è delle 17. 39. L’intervento si è reso complesso a causa della forte quantità di materiale combusto che ha reso necessarie operazioni di ventilazione per disperdere i fumi.

👨‍🚒 Vigili del fuoco in azione

I Vigili del fuoco hanno lavorato con diversi mezzi antincendio per affrontare i focolai e ridurre il rischio di propagazione delle fiamme. Sul posto ad aiutare per la viabilità e per cinturare la zona c’erano gli agenti della polizia locale di Ossona Santo Stefano e quelli di Casorezzo Busto Garolfo. L’area è infatti sul confine fra i due comuni. La priorità è stata quella di abbattere le fiamme prima che si diffondessero all’ intero bosco della Corona. Successivamente mettere in sicurezza l’area, oggi utilizzata impropriamente come luogo di abbandono di rifiuti, soprattutto da spacciatori e tossici.

Le operazioni di ventilazione hanno permesso di ridurre la concentrazione di fumo, che aveva reso l’aria irrespirabile nel raggio di alcune centinaia di metri.

🚓 Forze dell’ordine sul posto

A supporto dei vigili del fuoco erano presenti, oltre alle due due Polizie locali e i carabinieri della compagnia di Legnano impegnati nella gestione nei rilievi preliminari. Fino a questo momento non sono state segnalate persone coinvolte o ferite: i controlli effettuati all’interno dell’area non hanno evidenziato presenze. Le indagini serviranno a chiarire l’origine del rogo.

⛑️ Area messa in sicurezza

L’intervento dei Vigili del fuoco prosegue ancora a anche se le fiamme sono spente, per migliorare la ventilazione del luogo e scongiurare la possibilità di ripresa di focolai all’interno della parte boschiva.