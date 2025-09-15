Weekend da sogno a Villa Magnaghi con Ritorno al Futuro. La DeLorean, il ballo memorabile e il vero Marvin Berry

Letture: 2.455

Ritorno al Futuro a Marcallo con Casone: weekend da non perdere tra la mostra e il ballo anni ’50. Villa Beretta Magnaghi a Marcallo con Casone si è trasformata in una macchina del tempo. Dal 20 al 21 settembre, la storica dimora diventerà il cuore pulsante di un evento unico: Back in Time – The Exhibition, la mostra ufficiale dedicata alla trilogia di “Ritorno al Futuro”, è arricchita dalla presenza di due ospiti d’eccezione e da un ballo che farà rivivere l’atmosfera del 1955.

Donald Fullilove, il mitico sindaco Goldie Wilson di Hill Valley, e Harry Waters Jr., indimenticabile Marvin Berry, incontreranno i fan, firmeranno autografi e scatteranno foto ricordo (servizio extra). Due volti iconici che riportano immediatamente alla memoria le scene entrate nella storia del cinema.

Il ballo sotto le stelle

Sabato 20 settembre dalle 19:30 Villa Magnaghi farà un salto indietro di settant’anni. Sotto un cielo stellato e tra decorazioni d’epoca andrà in scena il celebre “Incanto sotto il Mare”, lo stesso ballo in cui Marty McFly fece la storia con “Johnny B. Goode”. Harry Waters Jr. sarà presente per rivivere con il pubblico l’emozione di quella scena, mentre una band dal vivo farà scatenare tutti al ritmo di swing e rock’n’roll. La serata inizierà con un’apericena e proseguirà con musica, luci e danze fino alle 23:30. Un pacchetto speciale include la visita alla mostra, foto sulla Ford Super Deluxe 1946 di Biff, scatti nella Time Machine e un gadget esclusivo.

La mostra: un viaggio nel tempo lungo 40 anni

Fino al 26 ottobre, Back in Time – The Exhibition resterà aperta al pubblico con un percorso immersivo di oltre 2.000 metri quadrati. In esposizione più di 100 memorabili oggetti originali: oggetti di scena, costumi, documenti inediti e un’area dedicata al backstage con fotografie e filmati dal set. Non mancano i veicoli che hanno fatto sognare generazioni di spettatori: la leggendaria DeLorean DMC-12 Time Machine, la Ford 1946 di Biff Tannen, il pulmino Volkswagen T2 dei “terroristi libici” e la Toyota Hilux SR5 di Marty McFly.

Cultura e solidarietà

L’evento, organizzato da Infinity Events in collaborazione con Ritorno al Futuro Italia APS e il gruppo Outatime Italia, sostiene la Michael J. Fox Foundation per la ricerca sul Parkinson. Una parte del ricavato sarà devoluta al Team Fox e i visitatori potranno contribuire con donazioni dirette. Un’occasione speciale, che unisce spettacolo, ricordi e solidarietà. Per i fan della trilogia e per chi vuole vivere un’esperienza fuori dal tempo, settembre a Marcallo con Casone sarà un mese da segnare in calendario.