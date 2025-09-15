Abbiategrasso, tragedia sui binari: 79enne travolto e ucciso da un treno in viale Sforza

Letture: 4.559

Ad Abbiategrasso, poco dopo la mezzanotte tra domenica e lunedì, alle 00:30, la centrale operativa del 112 ha ricevuto una richiesta di soccorso a causa di un incidente ferroviario in viale Gian Galeazzo Sforza. L’allarme riguardava un uomo di 79 anni, che è stato travolto da un treno in transito.

Sul posto sono stati inviati immediatamente i soccorsi: la Croce Azzurra di Abbiategrasso con un’ambulanza di base, insieme all’automedica dell’AAT di Pavia. In supporto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento Messina di Milano e i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

Nonostante l’intervento celere dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. E’ morto sul colpo. I medici hanno potuto soltanto constatare il decesso sul luogo dell’incidente. I vigili del fuoco si sono occupati di estrarre il suo corpo dalle rotiaie e ricomporlo.

🚔 Le indagini

I carabinieri hanno effettuato i rilievi e stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Forse aveva attraversato i binari passando sotto le barriere chiuse del passaggio a livello. In quel punto di viale Gian Galeazzo Sforza i treni viaggiano su una linea singola, che può essere facile da attraversare e,f orse, l’uomo non si aspettava il passaggio di un treno, in piena notte, e quando lo ha visto è stato troppo tardi. La circolazione ferroviaria ha subito interruzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine.