Milano. Una tragedia sconcertante. Tenta il suicidio, ma uccide una passante e si salva

Un’improvvisa e sconcertante tragedia è avvenuta questa sera In via Fratelli di Dio, a Baggio, Milano, poco prima delle 20.30. Un uomo di 70 anni ha tentato il suicidio lanciandosi dal balcone della propria abitazione, al quarto piano di una palazzina. Cadendo dall’alto è però atterrato su un’ignara passante, una signora di 83 anni, che stava camminando sul marciapiede. L’impatto è stato violentissimo: la donna è morta sul colpo, senza che i soccorsi potessero fare nulla per salvarla. La dinamica ha lasciato sgomenti tutti coloro che hanno assistito alla scena.

Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile e della Stazione Carabinieri San Cristoforo, che hanno immediatamente avviato i rilievi, per quello che riguardava la dinamica di quanto successo. Le forze dell’ordine hanno transennato l’area per consentire i soccorsi e ricostruire quanto accaduto.

🚑 I soccorsi

Il 70enne, che è rimasto cosciente, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Al momento le sue condizioni sono gravi, ma non sembrerebbe non in pericolo di vita. La donna invece non ha avuto scampo: il peso dell’uomo precipitato dall’alto non le ha lasciato alcuna possibilità.

Indagini in corso

Le indagini dei carabinieri proseguono per accertare la dinamica in modo preciso, ma saranno le prossime ore a chiarire il contesto.. In questi casi si può dire poco se non che quando il destino chiama, nessuno può sfuggirlo.