Raduno dei Bersaglieri a Magenta: festa, corsa e orgoglio interregionale

Magenta ha ospitato oggi il raduno dei Bersaglieri, ribattezzato per l’occasione interregionale vista la presenza di rappresentanti non solo dalla Lombardia, ma anche da Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e da altre regioni del Nord Italia. Una manifestazione imponente che ha portato in città associazioni, fanfare e cappelli piumati, rinnovando il legame storico con la Battaglia del 1859 , che si svolse a Magenta. Foto e video sono della nostra inviata Cristina Garavaglia.

🎺 La sfilata e l’incidente

Il corteo ha attraversato le vie del centro accompagnato dalla musica e dalla corsa dei Bersaglieri, con i loro bellissimi cappelli dalle piume svolazzanti. Solo un episodio ha creato qualche attimo di apprensione: all’incrocio tra via Garibaldi e piazzetta Parmigiani, un bersagliere anziano è caduto mentre stava correndo e suonando la tromba. Subito soccorso dai compagni, si è rialzato senza bisogno di cure mediche. L’incidente ha causato solo un brevissimo rallentamento, trasformandosi in una testimonianza dello spirito di corpo che contraddistingue i Bersaglieri.

🥁 Partecipazione e ospiti

Alla giornata, che ha richiamato centinaia di persone, hanno preso parte diverse autorità civili e militari, che hanno salutato i partecipanti, sottolineando con la loro presenza l’importanza della tradizione e del ricordo. Tra queste, anche l’onorevole Ignazio La Russa.

🌟 Una festa di popolo

L’evento ha avuto una grande partecipazione, e si è concluso tra gli applausi confermando ancora una volta il raduno magentino dei Bersaglieri come una festa di popolo, capace di unire memoria storica e spettacolo.