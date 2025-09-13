News Zoom

Maranza fuori età arrestati anche a Rho

Redazione CNNZ
Nell’operazione ad alto impatto che la polizia di stato ha appena concluso a Milano rientrano anche alcuni fatti successi a Rho e che riguardano lo spaccio di stupefacenti. A Rho, infatti, sono stati arrestati un 38enne e un un 33enne entrambi italiani che nel loro appartamento custodivano oltre 16 chili di marijuana, 13 chili di hashish, funghi allucinogeni e 1100 sigarette elettroniche già riempite con olio di cannabis.

Nascosti nell’abitazione c’erano anche 30 mila euro in contanti. Sono stati sequestrati perchè ritenuti provento dell’attività di spaccio. La quantità e la varietà della droga sequestrata dimostrano come il mercato fosse diretto soprattutto ai ragazzi più giovani, fascia particolarmente vulnerabile al consumo di stupefacenti e che danno preferenza alla marijuana e all’hashish, perchè le considerano droghe leggere e che, secondo loro, non fanno danni. Togliere i rivenditori dal territorio diminuisce quindi la probabilità che i giovanissimi della zona si trasformino in zombie.

