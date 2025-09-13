Milano, smantellata banda di ladri d’auto tra Milano e l’ Hinterland: 6 italiani arrestati

Letture: 1

Ladri d’auto a Milano e nell’hinterland da parecchi anni, ma erano sotto controllo da almeno due anni, nell’attesa di poterli bloccare una volta per tutte. Così, una banda specializzata è stata smantellata dai carabinieri e 6 italiani sono stati arrestati nella mattinata del 9 settembre tra le province di Milano e Cremona, con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al furto, alla ricettazione e al riciclaggio di veicoli. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip di Milano su richiesta della Procura. Si tratta di un’operazione di cui si era già parlato sui giornali, ora si è arrivati al punto conclusivo con gli arresti.

🚔 Le indagini

L’attività investigativa è partita nel settembre 2022 e si è conclusa a dicembre 2024. La Sezione Operativa del Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Corsico ha condotto accertamenti tradizionali e tecnici, riuscendo a ricostruire la struttura del gruppo, identificare i membri e definire i ruoli. I furti venivano commessi soprattutto a Milano, Corsico, Cesano Boscone e Trezzano sul Naviglio.

🚔 Le perquisizioni

Durante le perquisizioni, i carabinieri hanno trovato strumenti elettronici e meccanici per forzare e avviare veicoli, oltre a un dispositivo per la punzonatura dei telai. In un capannone legato a uno degli arrestati sono state scoperte due auto già riciclate.

🚔 Un era a Cremona

Uno degli indagati è stato fermato a Cremona. Nella sua abitazione i militari hanno trovato circa 20 grammi di hashish. È stato denunciato anche per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il gruppo era ancora attivo e organizzato, pronto a colpire con strumenti e mezzi già predisposti, ma già sapevano di essere stati individuati