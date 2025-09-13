Alto impatto a Milano contro i maranza: 111 arresti e 59 denunciati

Letture: 2.344

Una vasta operazione della Polizia, di quelle che definiscono ad alto impatto, contro la criminalità giovanile ha portato a risultati significativi a Milano. In meno di un mese, tra fine agosto e i primi giorni di settembre, sono state arrestate 111 persone tra i 18 e i 28 anni, di cui 72 straniere, e denunciate altre 59. L’operazione, partita il 22 agosto e conclusa ieri in tutte le province italiane, ha messo nel mirino episodi di violenza e spaccio che negli ultimi mesi avevano destato forte allarme fra la popolazione

Inserzioni

👮‍♂️ Il bilancio a Milano

Gli agenti della Squadra Mobile, insieme al personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e dei Commissariati, hanno controllato 3.163 persone (349 minori) e 150 veicoli. Oltre agli arresti, sono stati fermati 5 minorenni e denunciati altri 9. Le perquisizioni hanno permesso di sequestrare più di 120 grammi di cocaina, 22 chili di cannabinoidi, 20 grammi di eroina, 27 coltelli, pistole scacciacani, machete e spray urticanti. Recuperati anche collane in oro, telefoni cellulari, occhiali di marca, bilancini di precisione e quasi 130 mila euro in contanti. Sono state elevate 21 sanzioni amministrative.

👮‍♂️ La rapina a un’anziana

Rapina ad una 87enne.

Tra gli episodi più gravi spicca la rapina subita da una donna di 87 anni il 30 agosto. Un cittadino algerino irregolare l’ha spinta a terra in strada, strappandole una collanina d’oro. Dopo giorni di ricerche, il 4 settembre la Squadra Mobile lo ha rintracciato in viale Brianza. Durante il controllo aveva con sé anche uno spray urticante ed è stato denunciato anche per porto abusivo d’armi. Ne è seguito l’arresto e la convalida lo scorso 8 settembre.