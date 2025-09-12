Milano, il Generale Luongo tra Carabinieri e Università: giornata dedicata a legalità e memoria

Letture: 1.544

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ha trascorso la giornata di giovedì 12 settembre 2025 a Milano, alternando un momento di vicinanza ai militari del Nucleo Radiomobile a un impegno accademico sul tema della criminalità organizzata. Una doppia tappa che ha unito simbolicamente la dimensione operativa dell’Arma e quella della riflessione culturale e scientifica.

🚔 Alla Caserma Montebello

Nel pomeriggio, Luongo è stato accolto dal Generale Riccardo Galletta, Comandante Interregionale “Pastrengo”, presso la Caserma Montebello. Qui ha incontrato una rappresentanza del Nucleo Radiomobile di Milano, cuore dell’intervento su strada e dei pattugliamenti cittadini. Rivolgendosi ai militari, ha espresso parole di gratitudine e incoraggiamento: “Avete messo a rischio voi stessi, avete guardato in faccia la paura ma avete continuato a operare con professionalità e cuore. Avete incarnato il significato più alto del servire la collettività”. Un riconoscimento che ha voluto sottolineare il ruolo quotidiano dei Carabinieri come presidio di sicurezza per i cittadini lombardi.

📚 All’Università Statale

Dalla caserma, il Generale si è spostato alla Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano per il convegno “L’acerba scienza. Gli studi sulla criminalità organizzata in Italia”, organizzato da CROSS e dal Dipartimento di Studi internazionali. L’incontro ha avuto un momento particolarmente significativo con l’annuncio della rettrice Marina Brambilla: il corso di Sociologia della criminalità organizzata sarà intitolato a Giovanni Falcone e a Carlo Alberto dalla Chiesa. Durante la cerimonia, è stata donata una targa ad Alessandra Dolci, procuratore aggiunto della DDA di Milano, mentre in aula era presente anche Rita Dalla Chiesa.

Il Generale Luongo ha consegnato un diploma a un maresciallo dei Carabinieri che ha seguito lo stesso corso universitario, ricordando come “Falcone e Dalla Chiesa abbiano incarnato, con la loro vita e con la loro morte, i valori più alti del servizio allo Stato”. Il legame tra studio e legalità Nel suo intervento, il Comandante ha sottolineato il ruolo pionieristico del professor Nando Dalla Chiesa, promotore del primo percorso di formazione superiore sul fenomeno mafioso.

Un’iniziativa che, secondo Luongo, “suggella il legame tra ricerca scientifica e impegno civile, tra studio accademico e battaglia per la legalità”. In chiusura, ha richiamato il valore dell’Università come luogo in cui si formano le coscienze e lo spirito critico delle nuove generazioni: “Qui si sviluppa quello spirito critico senza il quale non esiste vera democrazia. È il luogo ideale per custodire e trasmettere l’eredità morale di Falcone e Dalla Chiesa”