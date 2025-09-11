Milano, 18enne arrestato per spaccio di hashish in via McMahon
Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato ieri sera a Milano per spaccio di droga. L’operazione è avvenuta intorno alle 19 in via McMahon, all’angolo con via Alfieri, durante un controllo degli agenti della volante del commissariato Sempione.
👮♂️ Il controllo in strada Il giovane, italiano, è stato sorpreso mentre cedeva una dose di hashish a un cittadino egiziano. La scena non è sfuggita ai poliziotti che si trovavano in zona per i controlli antidroga.
👮♂️ La perquisizione e il sequestro Fermato e perquisito, il ragazzo aveva con sé altri 10 grammi di hashish già suddivisi in dosi pronte alla vendita. Gli agenti hanno quindi proceduto all’arresto.
👮♂️ L’acquirente segnalato L’acquirente, identificato sul posto, è stato segnalato come assuntore. Per il 18enne invece è scattato l’arresto con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.