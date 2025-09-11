Milano, 18enne arrestato per spaccio di hashish in via McMahon

👮‍♂️ La perquisizione e il sequestro Fermato e perquisito, il ragazzo aveva con sé altri 10 grammi di hashish già suddivisi in dosi pronte alla vendita. Gli agenti hanno quindi proceduto all’arresto.

Redazione CNNZ

