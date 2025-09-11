Chi è il violentatore di San Zenone al Lambro e come i carabinieri lo hanno preso

Letture: 2.445

Ci hanno messo 10 giorni, un tempo considerevolmente breve, per identificare e arrestare il violentatore di San Zenone al Lambro, che la notte del 30 agosto ha violentato una ragazzina di 18 anni alla stazione ferroviaria. Questa mattina sono state diffuse le notizie che lo riguardano e il il modo con cui i carabinierilo hanno identificato.

E’ un 25enne del Mali , si chiama Harouna Sangare, ed è sposatocon i figli. ha un permesso di soggirono regolare per motivi sussidiari. Ha precendenti per lesioni e maltrattamenti. Lo hanno fermato al centro di via Saponaro, San Siro, a Milano. Faceva l’aiuto cuoco nella Centro d’accoglienza della associazione San Francesco, la stessa associazione che gestisce il centro di accoglienza di San Zenone al Lambro, che si trova a poche centinaia di metri dalla Stazione. Gli investigatori hanno subito concentrato l’attenzione su chi gravitava attorno a questo centro.

Ai circa 200 ospiti della struttura è stato chiesto di sottoporsi volontariamente all’esame del DNA: tutti gli ospiti hanno accettato e tutti sono risultati estranei all’aggressione. Daltra parte, la vittimia aveva detto che sitrattava di una persona di colore, pelle scura e capeli ricci. I carabineri di San Donato milanese avevano quindi in mano un dato etnico incontrovertibile che restingeva il campo delle indagini.

La svolta nelle indagini

La svolta c’è stata quasi subito. E’ arrivata in quegli stessi momenti con l’analisi dei fotogrammi recuperati dagli impianti di sorveglianza che si trovano lungo il probabile percorso fatto dall’aggressore sia per adanre in Stazionesia per allontanarsi. L’immagine estrapolata mostrava un volto nitido: i carabinieri lo hanno mostrato a uno dei responsabili della struttura di accoglienza di San Zenone al Lambro, che ha indicato un possibile nome: Harouna Sangare.

Sangare non è un ospite del centro di San Zenone, ma lavorava come aiuto cuoco in un’altra struttura della stessa associazione, in via Saponaro, a Milano. Quella sera aveva sostituito il collega di San Zenone e, finito il lavoro in cucina , si era recato in stazione per tornare a Milano. Dopo aver aggredito la ragazza che aspettava l’ultimo treno, si è allontanato ed è tornato alla struttura di via Saponaro, a Milano, con l’autobus sostitutivo, ignaro che i carabinieri lo stassero già cercando.

Una volta avuto un nome, un luogo e altri riscontri, i militari hanno rintracciato Sangare in via Saponaro. Si è sottoposto volontariamente al prelievo del DNA. L’analisi è avvenuta praticamente in diretta, davanti ai carabinieri, che intorno alle 23 di ieri sera hanno comunicato al 25enne che il risultato dell’incontrovertibile test del DNA era positivo. Il fermo è avvenuto sotto il coordinamento del procuratore diLodi, Laura Pedio. Accompagnato in caserma, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per la convalida del fermo, avvenuta questa mattina, e la richiesta di misura cautelare. in carcere.