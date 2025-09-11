News Zoom

Ogni cosa è fatta di tre punti di vista: il mio, il suo, e la verità (Oriana Fallaci, giornalista)

Auto polizia notte foto di repertorio
Uncategorized

Milano, San Siro. 2 donne arrestate per furto aggravato su un’auto

Ilaria Maria Preti
Letture: 2.590

Due donne sono state arrestate ieri a Milano per tentato furto. Si tratta di un’italiana di 30 anni e di una croata di 31 anni, entrambe fermate dagli agenti della polizia in via Palatino, all’angolo con piazzale dello Sport.

Inserzioni

👮‍♂️ Il tentativo di furto

Le due si trovavano a bordo di una Fiat Punto e stavano cercando di rubare due trolley lasciati nel bagagliaio. Dopo aver forzato l’auto, hanno tentato di allontanarsi con la refurtiva, ma sono state bloccate sul posto dai poliziotti, che stavano monitorando la zona.

👮‍♂️ L’arresto

Gli agenti sono intervenuti prima che potessero dileguarsi. Per entrambe è scattato l’arresto con l’accusa di tentato furto aggravato. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai proprietari.

Inserzioni

👮‍♂️ L’avviso ai cittadini

È meglio ricordare che non è prudente lasciare oggetti di valore, soprattutto valigie e borse, all’interno delle auto in sosta: si tratta di una delle situazioni più frequenti sfruttate dai ladri per colpire in pochi istanti.

Avatar photo

Ilaria Maria Preti

Giornalista, metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima come cronista, critica gastronomica e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 al 2019 speaker radiofonica di Radio Padania. Ora dirigo, scrivo e collaboro con diverse testate giornalistiche, coordino portali di informazione, sono una Web and Seo Specialist e una consulente di Sharing Economy. Il futuro è mio

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire.