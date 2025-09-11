Milano, San Siro. 2 donne arrestate per furto aggravato su un’auto

Letture: 2.590

Due donne sono state arrestate ieri a Milano per tentato furto. Si tratta di un’italiana di 30 anni e di una croata di 31 anni, entrambe fermate dagli agenti della polizia in via Palatino, all’angolo con piazzale dello Sport.

👮‍♂️ Il tentativo di furto

Le due si trovavano a bordo di una Fiat Punto e stavano cercando di rubare due trolley lasciati nel bagagliaio. Dopo aver forzato l’auto, hanno tentato di allontanarsi con la refurtiva, ma sono state bloccate sul posto dai poliziotti, che stavano monitorando la zona.

👮‍♂️ L’arresto

Gli agenti sono intervenuti prima che potessero dileguarsi. Per entrambe è scattato l’arresto con l’accusa di tentato furto aggravato. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai proprietari.

👮‍♂️ L’avviso ai cittadini

È meglio ricordare che non è prudente lasciare oggetti di valore, soprattutto valigie e borse, all’interno delle auto in sosta: si tratta di una delle situazioni più frequenti sfruttate dai ladri per colpire in pochi istanti.