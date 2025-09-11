News Zoom

Abbiategrasso, rapina in sala slot sulla provinciale 494

Redazione CNNZ
Ad Abbiategrasso una sala slot è stata rapinata durante la notte fra il 10 e l’11 settembre. Intorno alle 2, due uomini armati di spranga hanno fatto irruzione nel locale situato lungo la strada provinciale 494 e hanno minacciato il cassiere per farsi consegnare l’incasso. Sotto la minaccia dell’arma, il dipendente non ha potuto fare altro che consegnare il denaro presente nelle casse. I rapinatori, ottenuto il bottino, sono fuggiti a bordo di un’auto. Poi il dipendente ha chiamato aiuto.

🚔 L’intervento dei carabinieri

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Sezione Radiomobile e quelli della Stazione di Abbiategrasso. I militari hanno raccolto le prime testimonianze, e avviato immediatamente le indagini, insieme alle operazioni per l’individuazione dell’automobile usata dai banditi. Sotto esame anche le immagini delle telecamere presenti in zona e sui possibili percorsi usati dai banditi per la fuga. Ancora in corso la quantificazione del danno economico subito dalla sala slot.

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

