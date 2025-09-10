Valperga, “Ruote di Speranza x Greta” quasi al traguardo: mancano ancora 10mila euro per la carrozzina speciale

Letture: 2.331

A Valperga, Torino, continua la gara di solidarietà per aiutare Greta, la ragazzina disabile che sogna una carrozzina elettronica speciale per vivere con maggiore autonomia. Il progetto “Ruote di Speranza x Greta”, lanciato dall’associazione Noi Ci Siamo ODV, ha già permesso di ordinare il prezioso ausilio dal valore di 37mila euro. Grazie alla generosità di cittadini, gruppi e realtà del territorio, la cifra è stata quasi raggiunta. Ora mancano circa 10mila euro per completare il saldo al momento della consegna, prevista tra la seconda metà di ottobre e la prima metà di novembre.

Inserzioni

Un passo fondamentale che può cambiare davvero la vita di Greta, restituendole libertà di movimento e possibilità nuove, finora negate dalla sua disabilità. Ogni contributo, anche piccolo, diventa un tassello decisivo in questa corsa contro il tempo.

L’appello dell’associazione

“Noi Ci Siamo ODV” lancia un invito accorato a chiunque voglia sostenere la causa: “«”Siamo vicini al traguardo ma serve l’ultimo sforzo per dare a Greta ciò che merita. La sua carrozzina è già stata ordinata: insieme possiamo fare la differenza”.

Inserzioni

Chi desidera partecipare alla raccolta può effettuare una donazione con queste coordinate:

IBAN : IT74M0503430541000000009963

: IT74M0503430541000000009963 Intestato a : Noi Ci Siamo ODV

: Noi Ci Siamo ODV Causale: Ruote di Speranza x Greta

Una comunità unita per Greta

La storia di Greta ha commosso Valperga e non solo. In questi mesi la solidarietà ha dimostrato tutta la sua forza, trasformando la speranza in un progetto concreto. Ora serve solo l’ultimo passo. “Grazie di cuore a chi ci ha sostenuto finora e a chi vorrà ancora aiutarci” – ribadiscono i volontari – “perché ogni gesto avvicina Greta al suo sogno”.