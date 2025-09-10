News Zoom

Stazione centraleMilano

Milano, 31enne accoltellato in via Vitruvio: operato d’urgenza al Niguarda

Ilaria Maria Preti
Un uomo di 31 anni del Gambia è stato accoltellato nella notte a Milano, in via Vitruvio angolo via Lepetit, a pochi passi dalla stazione Centrale. La chiamata al 112 è arrivata alle 1.27: sul posto sono arrivati i soccorritori con automedica dell’ATT di Milano e un’ ambulanza della Padana Emergenza, insieme a una volante della Polizia

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima ha riportato una coltellata al petto che ha sfiorato il cuore. Al loro arrivo i sanitari hanno trovato l’uomo cosciente ma in condizioni gravissime. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è entrato subito in sala operatoria. Ora si trova in prognosi riservata.


Prima di essere portato via, l’uomo ha raccontato agli agenti di essere stato accoltellato durante una discussione con due algerini. Ancora oscuri i motivi della lite. Gli investigatori stanno ora raccogliendo elementi per risalire agli aggressori e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

