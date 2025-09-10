News Zoom

auto dei carabinieri, di notte. Foto di repertorio
Castellanza, tenta di uccidere l’ex convivente: arrestato 33enne italiano

Redazione CNNZ
Una donna di 24 anni è stata aggredita a coltellate nella sua abitazione di Castellanza, in via Cardinal Ferrari, intorno alle 12 di martedì 9 settembre 2025. La vittima, italiana, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Legnano. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma ha riportato ferite superficiali a braccia e due coltellate più gravi al rene sinistro e al collo.

🚔 Arresto in flagranza differita

Il responsabile, un uomo italiano di 33 anni residente a Marnate, è stato rintracciato presso l’ospedale Humanitas Mater Domini di Castellanza, dove si era recato autonomamente a seguito di una ferita a una mano riportata durante l’aggressione. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Castellanza e, una volta terminate le cure, verrà trasferito in carcere.

⚡ L’aggressione

Secondo le ricostruzioni, l’uomo si era recato presso l’abitazione della sua ex convivente pretendendo di entrare. Alla resistenza della donna, ha scavalcato la finestra al piano terra, è entrato in cucina, ha preso un coltello e l’ha colpita ripetutamente, fino a rompere l’arma. La vittima è riuscita a fuggire in cortile, ma è stata raggiunta e colpita ulteriormente con calci alla testa.

👨‍👧 Le due bambine

La donna si era trasferita a Castellanza lo scorso giugno con le due figlie minori, interrompendo la convivenza con l’uomo a Marnate. Al momento, le bambine sono state affidate a familiari mentre proseguono gli accertamenti da parte dei Carabinieri.

Le indagini della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio proseguono per ricostruire nei dettagli quanto accaduto e raccogliere eventuali testimonianze. L’arresto in flagranza differita rappresenta un passo importante per garantire la sicurezza della vittima e dei minori coinvolti.

