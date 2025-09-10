Castellanza, tenta di uccidere l’ex convivente: arrestato 33enne italiano

Letture: 2.344

Una donna di 24 anni è stata aggredita a coltellate nella sua abitazione di Castellanza, in via Cardinal Ferrari, intorno alle 12 di martedì 9 settembre 2025. La vittima, italiana, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Legnano. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma ha riportato ferite superficiali a braccia e due coltellate più gravi al rene sinistro e al collo.

Arresto in flagranza differita

Il responsabile, un uomo italiano di 33 anni residente a Marnate, è stato rintracciato presso l’ospedale Humanitas Mater Domini di Castellanza, dove si era recato autonomamente a seguito di una ferita a una mano riportata durante l’aggressione. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Castellanza e, una volta terminate le cure, verrà trasferito in carcere.

L'aggressione

Secondo le ricostruzioni, l’uomo si era recato presso l’abitazione della sua ex convivente pretendendo di entrare. Alla resistenza della donna, ha scavalcato la finestra al piano terra, è entrato in cucina, ha preso un coltello e l’ha colpita ripetutamente, fino a rompere l’arma. La vittima è riuscita a fuggire in cortile, ma è stata raggiunta e colpita ulteriormente con calci alla testa.

Le due bambine

La donna si era trasferita a Castellanza lo scorso giugno con le due figlie minori, interrompendo la convivenza con l’uomo a Marnate. Al momento, le bambine sono state affidate a familiari mentre proseguono gli accertamenti da parte dei Carabinieri.

Le indagini della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio proseguono per ricostruire nei dettagli quanto accaduto e raccogliere eventuali testimonianze. L’arresto in flagranza differita rappresenta un passo importante per garantire la sicurezza della vittima e dei minori coinvolti.