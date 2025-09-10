News Zoom

Violenza sessuale di San Zenone al Lambro. Un arresto (In aggiornamento)

Ilaria Maria Preti
La notizia è di pochi minuti fa. Alle 22.03 Il procuratore della repubblica Laura Pedio ha confermato l’arresto, o meglio il fermo, di un uomo sospettato della violenza sessuale avvenuta a San Zenone al Lambro, Provincia di Milano, la scorsa settimana. I carabinieri della compagnia di San Donato Milanese e quelli del Nucleo operativo e radiomobile, hanno effettuato delle serratissime indagini, che hanno coinvolto anche gli esami del dna, sia quello raccolto sulla giovanissima vittima sia quello degli ospiti del centro di accoglienza che dista poche centinaia di metri dal luogo del fatto e che si erano offerti volontariamente per effettuarlo.

Immagini delle telecamere, testimoni, ogni via è stata battuta e nel giro di meno di 10 giorni è stato individuato un sospettato, identificato, cercato, trovato e fermato. Non si può ancora dire che sia lui il colpevole, ma le prove raccolte dei carabinieri lo indicano come tale.

Non conosciamo ancora le modalità della su come è avvenuta la cattura, ma ne sapremo sicuramente di più domani mattina. Il procuratore di Lodi ha comunicato che domani il decreto di fermo sarà inviato al giudice delle indagini preliminari per la convalida e insieme alla richiesta di custodia cautelare in carcere. Per ora sull’identità del fermato non sappiano ancora nulla se non ciò che aveva detto la vittima.

