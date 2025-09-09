324 kg di argenteria rubata e 61 scoperti a Vimodrone: 2 uomini in carcere. Ora le vittime possono recuperare i beni

Letture: 3.441

La Polizia di Stato ha fermato 2 uomini a Milano e scoperto un enorme deposito di preziosi a Vimodrone, in provincia di Milano. 324 chili di argenteria e oltre 61.000 euro in contanti. I fermati sono un georgiano di 36 anni e un rumeno di 46, entrambi indiziati del reato di ricettazione in concorso sono stati sequestrati, in totale. L’operazione è scattata nel pomeriggio di giovedì 4 settembre, intorno alle 17, in via Giulio Cesare Procaccini a Milano.

Gli agenti della 6ª Sezione della Squadra Mobile hanno notato i due uomini a bordo di un’auto a noleggio. Si erano fermati davanti a un palazzo e attendevano qualcuno. Poco dopo, un uomo è uscito dallo stabile, ha consegnato loro una busta ed è rientrato in fretta. Il comportamento ha insospettito i poliziotti, che sono intervenuti immediatamente.

👮‍♂️ Il controllo a Milano e i primi sequestri

Durante la perquisizione personale, il 36enne è stato trovato con tre grammi di marijuana. All’interno dell’auto, i poliziotti hanno scoperto 12 monili e 15 lingotti artigianali in argento, per un peso complessivo di oltre sette chili. Non solo: nascosti nell’abitacolo c’erano anche numerose carte di credito, diversi telefoni cellulari, mazzi di chiavi e quasi 53.000 euro in contanti.

👮‍♂️ La scoperta del deposito a Vimodrone

Le indagini hanno portato a un box in via Fernando e Maddalena De Padova, a Vimodrone. Qui la Polizia ha rinvenuto oltre 200 chili di monili in argento e una bilancia di grandi dimensioni. Nello stesso contesto, in un’auto collegata al 46enne parcheggiata vicino al box, sono stati trovati altri 114 chili di oggetti in argento, una bilancia di piccole dimensioni e 8.700 euro in contanti. Al termine degli accertamenti, i due uomini sono stati portati nel carcere di San Vittore, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

👮‍♂️ Appello ai cittadini

Intanto la Polizia di Stato ha lanciato un appello: chiunque riconosca i propri oggetti tra quelli sequestrati si può rivolgere ai commissariati e alla questura. dovrà presentarsi con la denuncia del futo per riaverli indietro, o almeno con le prove della proprietà. Intanto nei prossimi giorni si potrà visionarl sul sito internet della Questura di Milano, nella sezione bacheca oggetti rinvenuti. Il link diretto è disponibile qui: Questura di Milano – Oggetti rinvenuti.