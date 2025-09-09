Carabinieri salvano cane abbandonato a Sesto Ulteriano: denunciato il proprietario

Letture: 2.450

A Sesto Ulteriano, in provincia di Milano,un cane lasciato solo e trascurato nel giardino di casa è stato salvato grazie all’intervento dei Carabinieri della Tenenza di San Giuliano Milanese e delle Guardie Zoofile dell’Associazione “Earth”. Il proprietario, un uomo di 37 anni di origine marocchina, si era allontanato per diverse settimane insieme alla famiglia, lasciando l’animale senza cure. È stato denunciato in stato di libertà per abbandono di animali. I militari sono intervenuti dopo alcune segnalazioni dei residenti della zona, preoccupati per le condizioni del cane, lasciato incustodito all’esterno di un giardino privato via ormai da diversi giorni.

🐾 Abbandonato nella sporcizia e con il filo spinato

L’uomo, assente al momento dei controlli, si era allontanato per diverse settimane insieme alla famiglia, lasciando l’animale senza cure e in condizioni di trascuratezza. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il cane è stato prelevato e affidato al canile sanitario regionale di Vignate, dove potrà ricevere adeguata assistenza e tutela. L’intervento è stato svolto con il supporto delle Guardie Zoofile dell’Associazione “Earth”, che hanno collaborato con i Carabinieri per garantire la sicurezza e il benessere dell’animale durante le operazioni di accesso e ispezione dell’abitazione. Quando tornerà dal Marocco, l’indagato dovrà rispondere davanti alla giustizia del reato contestato.