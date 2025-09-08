Milano, 87enne rapinata in strada: fermato un 24enne algerino irregolare

Letture: 5.442

Un’anziana di 87 anni è stata rapinata in pieno giorno lungo Corso Italia a Milano. È successo sabato 30 agosto poco dopo le 15, all’incrocio con via Crocefisso, dove un giovane l’ha avvicinata alle spalle, le ha messo una mano sulla spalla e con uno strappo violento le ha portato via le collane. La donna è caduta a terra mentre il rapinatore si dava alla fuga su un monopattino elettrico.

👮‍♂️ Indagini e fermo della Polizia di Stato

Il caso è stato preso in carico dagli agenti del Gruppo Operativo Falchi della Squadra Mobile. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, i poliziotti hanno ricostruito i movimenti del rapinatore. Giovedì 4 settembre, intorno alle 14, lo hanno riconosciuto in viale Lunigiana. Camminava con fare sospetto in direzione di Piazzale Loreto, diretto verso la Stazione Centrale, probabilmente per lasciare la città. Il 24enne è stato bloccato e perquisito. Nel suo zaino gli agenti hanno trovato gli stessi indumenti che indossava al momento della rapina.

👮‍♂️ Identità e precedenti

L’uomo, un.algerino irregolare sul territorio nazionale, era già segnalato nelle banche dati interforze delle forze dell’ordine. A suo carico risultano precedenti per rapina, furto aggravato, rissa, porto di oggetti atti a offendere, danneggiamento e reati legati agli stupefacenti. Vive senza fissa dimora, utilizzando diversi alias, ed era già destinatario di un ordine del Questore di Milano a lasciare l’Italia. Al termine degli accertamenti, il giovane è stato portato nel carcere di San Vittore, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria