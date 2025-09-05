Milano, turista francese violentata in hotel a Città Studi: arrestato pregiudicato egiziano 25enne

Letture: 4.568

Una week end di fine maggio si è trasformata in un incubo per una turista francese di 32 anni, in vacanza a Milano ospite di un’amica, e violentata all’interno di un Hotel di Città Studi. Lo scorso 30 maggio dopo aver trascorso la serata fra le discoteche della movida milanese, verso le 5.30 del mattino di sabato, le due amiche hanno conclusola notte in un bar di corso Buenos Aires. Lì la 32enne ha conosciuto un egiziano di 25 anni e ha deciso di seguirlo fino a un albergo della zona Città Studi, dove l’uomo ha poi preso una camera. Qui, dopo un primo rapporto consenziente, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti è stata poi violentata per diverse ore.

La vittima, sconvolta, è riuscita a fuggire solo quando l’uomo si è addormentato. La vicenda è rimasta riservata fino all’arresto del presunto responsabile, avvenuto tre mesi dopo, e resa pubblica soltanto questa mattina, dopo il ritorno dei magistrati dalle ferie.

👮‍♂️ La serata in corso Buenos Aires

La 32enne è residente in Belgio, era a Milano come turista, ospite di un’amica francese. La sera del 30 maggio si trovava in un locale di corso Buenos Aires insieme all’amica quando ha conosciuto un gruppo di ragazzi, tra cui il 25enne egiziano. La donna ha scelto di allontanarsi con lui, lasciando l’amica nel bar. I due hanno camminato circa venti minuti fino a un albergo della zona Città Studi, dove l’uomo ha preso una camera per l’intera giornata.

👮‍♂️ La violenza e la fuga

Dopo un primo rapporto consenziente, la giovane donna ha deciso di andarsene, ma l’egiziano ha detto di aver pagato la camera per l’intrra giornata, e la ha presa con la forza. Le ha rotto il telefono e la ha violentanta per diverse ore. Solo quando il 25enne si è addormentato, alla fine della mattinata, la donna ha potuto scappare. Alla reception ha chiesto un taxi e ha raggiunto l’abitazione dell’amica, sconvolta per l’accaduto. È stata proprio quest’ultima a convincerla a sporgere denuncia il giorno successivo. Temeva di non essere creduta.

👮‍♂️ Le indagini della Polizia

La denuncia è stata raccolta la domenica mattina. Non essendo stata presentata nell’immediatezza, gli agenti hanno avviato accertamenti per verificare la ricostruzione e portare ai magistrati un fascicolo completo. Sono stati ascoltati il tassista che aveva accompagnato la ragazza, il portiere dell’hotel e sono state acquisite le registrazioni degli ingressi e delle uscite. Il 25enne era entrato con la vittima ed era uscito da solo diverse ore dopo. La camera era registrata a suo nome e dai documenti lasciati in hotel i poliziotti hanno ptotuto arrivare alla sua identità.

L’identificazione è stata sconvolgente, si trattava di un 25enne egiziano irregolare e con una lunga lista di precedenti. Nel suo curriculum criminale aveva precedenti per furto, minacce, rapine, lesioni personali e detenzione illegale di armi e ora anche stupro. L”uomo è stato cercato al domicilio conosciuto, ma non era reperibile, e i poliziotti hanno allargato le ricerche nei luoghi che sapevano che l’egiziano frequentava. In genere lo si poteva trovare in zona piazza Udine. Infatti il 3 settembre è stato trovato, identificato e arrestato all’interno di un bar di piazzale Udine a Milano. Ora si trova ancora nel carcere di San Vittore.