Magenta, 55enne aggredito al distributore di Benzina: trasportato in ospedale in codice giallo

Alle 14:31 di oggi a Magenta, nei pressi del distributore di benzina alla rotonda dell’imbocco della Milano-Malpensa, la centrale operativa del 112 ha ricevuto una chiamata per un’aggressione. La vittima è un uomo di 55 anni ceh ha chiesto i soccorsi da quella posizione.

Secondo quanto comunicato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza, la centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza di Padana Emergenza di Cisliano. I soccorritori hanno riscontrato che il 55enne aveva un brutto trauma facciale probabilmente causato da un pugno violento. Dopo le medicazioni l’uomo è stato trasportato da Padana Emergenza al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta in codice giallo. Lì dove è stato preso in carico dal personale sanitario alle 15:06. Sl’omo è stato trattenuto in osservazione per qualche ora.

Cosa è successo?

Sul posto era presente una pattuglia della Polizia Stradale di Magenta, che presta servizio di solito proprio sulla Boffalora M. I poliziotti hanno gestito i primi rilievi e sono i responsabili dell’indagine. Devono cioè definire cosa è successo e ricostruire la dinamica dell’aggressione per individuare eventuali responsabili. POi bisognerà vedere la prognosi di guarigione perchè se è superiore ai 20 giorni la denuncia per lesioni partirà d’ufficio mentre sotto i 20 giorni sarà necessaria la denuncia della vittima. E’ troppo presto per sapere qualcosa sulal dinamica, se si è trattato di una rapina, o di altre motivi. quindi la notizia rimane aperta per eventuali aggiornamenti.