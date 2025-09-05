Cesate, 61enne denunciato per maltrattamenti ma lo arrestano per droga e armi

Letture: 2.545

Ieri pomeriggio giovedì 4 settembre, a Cesate, un uomo di 61 anni, italiano e incensurato, è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione per detenzione illegale di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è nato da una denuncia per maltrattamenti in famiglia da parte del figlio.

🚔 La denuncia che ha fatto scattare l’indagine

L’arresto arriva a seguito di una denuncia presentata lo stesso pomeriggio dal figlio , un 29enne. Il giovane ha raccontato di aver subito nel corso degli anni atti vessatori e violenze psicologiche da parte del padre. Durante il colloquio con i carabinieri il 29enne ha manifestato timore per la propria incolumità, “perché”ha detto “aveva anche una pistola”. I due vivono insieme,a Cesate.

🚔 La perquisizione e il sequestro

A seguito di questa denuncia, i Carabinieri hanno subito eseguito una perquisizione nell’abitazione del 61enne. All’interno hanno trovato un revolver detenuto illegalmente, 22 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 24 grammi, circa 134 grammi di marijuana suddivisi in diversi contenitori, una dose di hashish, varie bustine contenenti semi di marijuana, materiale per il confezionamento e due bilancini elettronici di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato. Il 61enne è stato arrestato e trasferito al carcere di Milano, San Vittore, in attesa dell’udienza di convalida.