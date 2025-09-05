Abbiategrasso, 29enne ferito in piazza Castello: indagini sull’aggressione

Letture: 3.445

Un 29enne è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di ieri, 4 settembre, in piazza Castello ad Abbiategrasso. L’uomo è stato colpito alla spalla durante un’aggressione avvenuta in strada. Quando i soccorritori sono arrivati, lo hanno trovato con una ferita lacero-contusa. Al momento non è stato possibile stabilire con quale oggetto sia stato colpito. la centrale operativa del 112 ha allertato i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

🚑 I soccorsi

L’allarme è scattato alle 16:42. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Amica di Basiglio, che ha medicato il ferito e lo ha trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta, dove è arrivato alle 17:54. Le condizioni del 29enne non sono gravi. Resta da chiarire il contesto dell’aggressione. Gli investigatori dovranno verificare se si sia trattato di una lite, di un episodio isolato o di un reato come una rapina o uno scippo. In base alla prognosi, la procedibilità cambia: se la prognosi sarà inferiore a 20 giorni, la vittima avrà 90 giorni di tempo per sporgere querela; se invece supererà i 20 giorni, scatterà la denuncia d’ufficio.

🚔 Una piazza sotto osservazione

Piazza Castello è una delle aree centrali di Abbiategrasso. Episodi come quello avvenuto ieri, anche se sporadici, sollevano l’attenzione sulla sicurezza dei luoghi frequentati da gruppi di persone che possono diventare pericolose. Per questo, l’aggressione resta una notizia rilevante, a prescindere dall’evoluzione giudiziaria del caso.