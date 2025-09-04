Vittuone, rissa di ragazzi e familiari di ragazzi

Letture: 2.489

In questi momenti, ma sin da prima delle 18.30 nella piazza della chiesa di Vittuone è un corso una rissa di giovani che ha coinvolto anche dei genitori. Il motivo delle botte non sè ancora chiaro ma pare che a litigare siano state due famiglie , piuttosto numerose, e che c’entrino dei fuochi di artificio. Vittuone i questo periodo è un centro di misteri.

Inserzioni

Le foto

Delle foto sconvolgenti hanno raggiunto la nostra redazione. Un uomo già d’età e un giovane si sono afferrati di fronte ad uno di carabinieri intervenuti a sedare la rissa. L’uomo è stato velocemente allontanato e poi inviato dall’altra parte della strada dove è rimasto piantonato per il controllo dei documenti mentre gli agenti della polizia locale di Vittuone e gli altri carabinieri della radiomobile della compagnia di Abbiategrasso disperdevano l’ assembramento. Al momento non risultano feriti e non sono intervenuti soccorritori.

Ci scusiamo per aver oscurato alcuni volti, ma della notizia fanno parte il fatto, cioè la rissa, e la motivazione quando la si conosce. Però rendere note le identità è un’altra faccenda. Alcune persone non c’entravano e quindi potevano non gradire di apparire in primo piano. Altre , beh, per fare nomi e cognomi dei colpevoli va atteso almeno il terzo grado di giudizio di un tribunale, al giorno d’oggi. Ci atteniamo a questa regola anche nel caso delle risse per strada. Non si sa mai.