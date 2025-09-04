Filatelia, 2 francobolli celebrano i nuovi santi Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati

Letture: 2.588

Una interessante occasione per i filatelici: due nuovi francobolli per i due nuovi santi, San Carlo Acutis e il beato Pier Giorgio Frassati. Il 7 settembre 2025 Poste Italiane emetterà, infatti, due annulli della serie tematica “I valori sociali”, loro dedicati nel giorno della loro canonizzazione ufficiale. Si tratta di un’emissione congiunta con lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e il Sovrano Militare Ordine di Malta. Il valore di ciascun francobollo corrisponde alla tariffa B zona 1, pari a 1,35 euro.

📄 Tiratura e caratteristiche

Ciascun pezzo sarà prodotto in 250.000 esemplari, organizzati in fogli da cinquanta. La stampa è affidata all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia su carta patinata gommata, fluorescente e non filigranata. I bozzetti sono curati dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto.

👦 San Carlo Acutis

Il francobollo raffigura il giovane beato Carlo Acutis, scomparso a soli 15 anni nel 2006, simbolo della testimonianza della fede nell’era digitale, che sarà proclamato santo proprio il 7 settembre 2025. Sul francobollo compaiono la leggenda “CANONIZZAZIONE DI CARLO ACUTIS”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B zona 1”.

🧑 Beato Pier Giorgio Frassati

La vignetta dedicata a Pier Giorgio Frassati riproduce un particolare del dipinto del pittore Alberto Falchetti. Frassati, morto a 24 anni nel 1925, è una delle figure più significative del cattolicesimo del Novecento e sarà proclamato beato lo stesso giorno. Il francobollo riporta la leggenda “CANONIZZAZIONE DI PIER GIORGIO FRASSATI”, la scritta “ITALIA” e la tariffa B zona 1.

📬 Disponibilità e annulli

Gli annulli del primo giorno di emissione saranno disponibili presso lo Spazio Filatelia Roma 1. I francobolli, insieme a cartoline, tessere e bollettini illustrativi, potranno essere acquistati negli Uffici Postali con sportello filatelico e negli Spazio Filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste e Verona, oltre che dal sito ufficiale www.filatelia.poste.it.