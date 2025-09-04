News Zoom

Milano, blitz dei Carabinieri in via Eritrea: 10 denunciati, un arresto e un cane salvato. Edificio sgomberato

Ilaria Maria Preti
Questa mattina i Carabinieri della Compagnia Milano Porta Magenta, insieme al personale del 3° Reggimento “Lombardia”, hanno effettuato un’operazione all’interno del Parco Franco Verga, a Milano. Durante il servizio sono entrati in uno stabile per uffici, abbandonato dacirca 2 anni, in via Eritrea 48. La palazzina è di proprietà di una società immobiliare, ma è utilizzato abusivamente come base per attività illecite da parte di persone non collegate ai prorpietari. La struttura era infatti stata occupata abusivamente da extracomunitari senza fissa dimora.

🚔 Dieci persone denunciate

    carbinieri in paalazzina di via Eritrea
Al momento in cui sono entrati nell’edificio, i carabinieri hanno trovato dieci occupanti: otto marocchini, un egiziano e un iraqeno. Tutti sono stati denunciati per invasione di terreni o edifici e per violazioni della normativa sull’immigrazione. Non ce ne era uno che avesse i documenti inregola.

🚔 Un arresto e due denunce per droga

Nel corso dei controlli dei documenti e delle identità delle persone, è stato arrestato un 21enne marocchino, che era già stato espulso dall’Italia ma era rientrato illegalmente. L’ iraqeno e un altro marocchino sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, dopo essere stati trovati con una modica quantità di hashish.

🚔 Cane salvato dalle condizioni precarie

I Carabinieri hanno trovato anche un cane, un pastore belga Malinois, con microchip intestato a un proprietario non presente tra gli occupanti. L’animale viveva in condizioni igieniche precarie ed è stato affidato al servizio veterinario dell’ATS di Milano per le cure necessarie intanto che veniva rintracciato il proprietario. Al termine delle operazioni lo stabile è stato liberato, messo in sicurezza e riconsegnato alla società immobiliare proprietaria.

Ilaria Maria Preti

