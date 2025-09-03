Milano, la Polizia recupera i monili sacri rubati al Santuario della Madonna del Bailino a Levate (Bg)

Letture: 2.544

Sono stati recuperati a Milano i monili sacri sottratti pochi giorni fa al Santuario della Madonna del Bailino di Levate, in provincia di Bergamo, uno dei luoghi dell’arte protetto dal FAI. La scoperta è avvenuta il pomeriggio di domenica 24 agosto, quando un passante ha segnalato la presenza di alcuni sacchi abbandonati all’angolo tra via Ettore Majorana e via Graziano Imperatore, nel quartiere Greco Turro.

👮‍♂️ Il ritrovamento in strada

Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato. Gli agenti, dopo aver aperto i sacchi, hanno trovato diversi oggetti religiosi. Dai successivi accertamenti è emerso che alcuni di essi erano stati rubati nella notte tra il 22 e il 23 agosto dal Santuario della Madonna del Bailino, gestito dalla Comunità SS. Pietro e Paolo Apostoli di Levate.

👮‍♂️ La riconsegna al Santuario

Nella mattinata di ieri, i poliziotti del Commissariato Greco Turro hanno riconsegnato i beni recuperati a due collaboratori del Santuario. Si tratta di sei candelabri placcati in argento, due lampade votive, un Crocifisso anch’esso placcato in argento e un turibolo in acciaio.

Resta da chiarire chi abbia abbandonato i sacchi per strada e se si tratti dell’autore del furto o di terzi coinvolti. Il ladro potrebbe anche essersi accorto che non avevano un valore economico e che il rischio di essere scoperto in possesso di quegli oggetti era troppo alto. In quei giorni dell’ultima settimana di agosto a Levate i ladri avevano fatto dei veri e propri raid e avevano decretato diverse case private, oltre al santuario della Madonna del Bailino.