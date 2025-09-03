Incidente a Ossona. anziano ciclista investito alla rotonda per Furato

Letture: 1.619

Incidente stradale questa mattina poco prima delle 8 a Ossona, lungo viale Europa, all’altezza della rotonda che porta verso Furato di Inveruno, nei pressi della fermata dell’autobus z621. Un ciclista di 78 anni è stato investito. E’ stato immediatamente chiamato il 112, che ha inviato sul posto i soccorsi necessari.

Inserzioni

🚔 La chiamata al 112 è delle 7.57

La centrale operativa del 112 ha allertato la compagnia dei carabinieri di Abbiategrasso, competenti per territorio. Sul posto anche la polizia locale di Ossona, che era appena entrata in servizio. La chiamata al 112 è infatti delle 7.57, e l’incidente è avvenuto pochi momenti prima. Non ci sono al momento altri particolari della dinamica.

🚑 I soccorsi

I soccorritori volontari di Arluno sono giunti con un’ambulanza in codice giallo, affiancati dall’auto infermieristica dell’ATT di Milano che invece ha operato in codice verde. Nonostante l’incidente il ciclista pare non avere riportato traumi gravi, ma è stato trasferito all’ospedale di Legnano in codice giallo per precauzione legata alla sua età. Secondo quanto saputo da areu, le sue condizioni non appaiono critiche, ma i medici lo terranno sotto osservazione quanto basterà per essere sicuri che stia bene.