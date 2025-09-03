Accoltellamento a Vanzago: 20enne fermato dai carabinieri. Ha colpito il padre durante una lite

Letture: 3.443

Nel pomeriggio di martedì 2 settembre a Mantegazza, frazione di Vanzago, all’interno di un appartamento di una delel tante villette di via Perosi, durante una lite familiare un giovane di 20 anni ha colpito più volte con un coltello il padre 52enne, ferendolo in modo grave al torace e alla schiena.

La lite familiare sarebbe iniziata intorno alle 18 e si è trasformata rapidamente in una colluttazione. Secondo le prime notizie avute, il ragazzo sarebbe intervenuto mentre la madre stava discutendo animatamente con il marito. La donna presentava escoriazioni compatibili con quanto accaduto. In casa era presente anche un altro figlio della coppia, 30enne, che avrebbe assistito alla scena, impotente.

🚑 I soccorsi

Il padre, che gestisce un’agenzia di sicurezza, è stato soccorso dai sanitari del 118. A Vanzago sono giunte un’auto medica e alcune ambulanze, che poi sono state raggiunte anche da un elicottero del 118. I medici, che dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale di Legnano. Le condizioni dell’uomo sono state giudicate gravi e la prognosi rimane riservata è stata giudicata riservata. I sanitari si sono occupati di tutti i presenti alla tragedia.

🚔 Le indagini

Delle indagini sull’accoltellamento si occupano i carabinieri della compagnia di Legnano che sono giunti sul posto con alcune volanti. Dopo aver accertato i fatti hanno fermato il 20 enne e lo hanno portato in caserma. Secondo le prime informazioni giunte non ci sono denunce pregresse per maltrattamenti in famiglia. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze ed elementi utili per definire l’esatta dinamica della lite e stabilire le responsabilità oggettive della vicenda.