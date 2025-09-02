Milano, rapina a Piazza Dergano: 3 arresti

Letture: 2.700

La scorsa sera una violenta rapina aggravata è avvenuta in piazza Dergano. 3 dei colpevoli sono stati arrestati, due sono fuggiti. La vittima è un 45enne egiziano, regolare e senza precedenti, che si trovava in compagnia di 2 amici intorno alle 23. Erano seduti su delle panchine a chiacchierare quando cinque nordafricani li hanno avvicinati e hanno iniziato a cercare la lite, insultandoli. I tre amici hanno deciso di allontanarsi, ma i 5 nordafricani li hanno seguiti. Alla fine i due amici del 45enne sono riusciti a seminare i 5 ma hanno lasciato indietro l’amico che si è trovato ad essere circondato.

Inserzioni

Uno dei malviventi gli ha chiesto una sigaretta, ma un altro ha tirato fuori un taglierino giallo e brandendolo si è fatto consegnare il portafoglio. Il 45enne però è riuscito a nascondere il telefono e quando i 5 si sono allontanati un po’, ha chiamato il 112.

👮‍♂️ Polizia: intervento tempestivo

Sul posto è arrivata una volante della Polizia di Stato, che ha rapidamente individuato i responsabili. Uno è un marocchino di 26anni, ubriaco: faceva finta di dormire in piazza Dergano, nascosto sotto un’auto parcheggiata. Un secondo rapinatore, un 28enne sempre marocchino, incensurato, è stato rintracciato in via Cartini, all’altezza del numero 4. Il terzo, un libico con numerosi precedenti e un Daspo sportivo, si trovava tra piazza Dergano e via Brivio. Anche lui ubriaco, è stato l’unico che ha fatto resistenza prendendo a testate l’auto della polizia. Gli altri due rapinatori sono riusciti a fuggire.

Inserzioni

Il 45enne è stato soccorso e gli è stato riconsegnato il portofoglio recuperato dai poliziotti. Tutti e tre i responsabili sono stati portati nel carcere di San Vittore con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Il libico risponde anche di resistenza a pubblico ufficiale proprio perchè l’arresto ha colpito con delel testate il vetro della macchina della Polizia.