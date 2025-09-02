Aggressione misteriosa nei pressi della stazione di Vittuone: 44enne in ospedale, ma non è grave

Letture: 2.500

Lunedì 1 settembre, alle 12.47 a Vittuone un uomo di 44 anni èstato aggredito e soccorso a causa di una aggressione. Si tratta del viale che passa nei pressi dalla stazione ferroviaria, un punto estremamente sensibile. Non si è riusciti a capire esattamente cosa è successo perchè chi ha chiamato il 112 ha parlato di un’aggressione , ma poi sembrava si trattasse di una lite. Nel dubbio su quanto succedeva i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso hanno chiamato la polizia locale di Vittuone avvisandoli di intervenire. E’ una chiamata di prassi: generalmente la polizia locale ha la macchina più vicina al luogo dell’aggressione e quindi arriva prima.

All’arrivo della polizia locale però, nella zona indicata non c’era più nessuno. Pochi minuti prima del loro passaggio un’ambulanza di Soccorso Rho ha raggiunto l’uomo in via Volontari della Libertà. I sanitari lo hanno visitato e accertato che aveva solo un contusione ad un ginocchio e un’altra ad una mano, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta, in codice verde per le medicazioni e per la refertazione, necessaria per la eventuale denuncia di lesioni.

Il mistero

Rimane un po’ un mistero ciò che è successo. Le lesioni riportate dal 44enne sono compatibili con una caduta durante una collutazione, ma l’aggressore è sparito, le forze dell’ordine non hannno trovato nulla e il 44enne rimane l’unico che sa cosa è successo. Ha rincorso uno scippatore dopo un furto con strappo? Ha litigato con un conoscente che gli ha dato un ruzzone? Sono domande aperte che lasciano l’articolo in aggiornamento. ( Prima o poi lo sapremo, cosa è successo a Vittuone)

