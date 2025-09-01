Bresso, coltelli in via Villoresi: 2 stranieri feriti, uno grave

Letture: 2.900

Domenica sera, 31 agosto, poco dopo le 21, in via Eugenio Villoresi,a Bresso due uomini sono rimasti feriti da dei coltelli. Non si sa molto di più, se non che le condizioni dei due uomini ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Inserzioni

🚑 I soccorsi

La chiamata al 118 è arrivata alle 21.06. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Bresso e un’auto medica. I sanitari hanno trovato due stranieri con ferite da arma da taglio. Il primo, 22 anni, presentava una grave lesione all’addome ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. Il secondo, 28enne, aveva ferite superficiali al braccio sinistro ed è stato accompagnato alla Multimedica di Sesto San Giovanni.

🚔 Le indagini

La dinamica dell’aggressione non è ancora chiara. Chi ha chiamato il 112 parlava di colpi di pistola, ma sul posto i militari hanno trovato 2 feriti da arma da taglio: probabilmente i rumori sentiti sono stati confusi con il trambusto della lite.

Inserzioni

⚖️ Il silenzio dei feriti

I Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno raccolto le prime testimonianze, ma non è certo che i due uomini feriti collaborino alle indagini. In molti casi, gli stranieri che subiscono aggressioni di questo tipo scelgono di non raccontare la verità, e di fare scena muta alla domanda su chi è stato, rendendo più complesso il lavoro degli inquirenti. I motivi sono i più diversi e vanno dalle complicità in affari sporchi al semplice terrore, passando dal tentativo di non avere altri guai.