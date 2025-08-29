La polizia arresta un ricercato a Milano: 7 anni di condanne per maltrattamenti, spaccio e resistenza

Letture: 2.002

Lo scorso lunedì 25 agosto a Milano la Polizia di Stato ha arrestato un 31enne marocchino ricercato dall’Autorità Giudiziaria e destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Monza. L’uomo è stato fermato in piazza IV Novembre, nei pressi della stazione Centrale, durante un controllo degli agenti della Polizia Ferroviaria.

👮‍♂️ Controllo e arresto

Dagli accertamenti effettuati con il suo nome e i suoi documenti attraverso il sistema digitale interforze è emerso che il 31enne aveva accumulato una lunga serie di condanne. C’era di tutto:: maltrattamenti in famiglia, lesioni, guida in stato di ebbrezza, spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento ed evasione. quindi dopo la conferma della sua identità, l’uomo è stato accompagnato al carcere di Opera. Qui dovrà scontare 7 anni e tre mesi di reclusione, oltre a pagare una pena pecuniaria di 1000 euro.