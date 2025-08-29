News Zoom

I Pubblicisti sono l'aristocrazia del giornalismo (A. Bergamini)

ricercato,milano. La polizia arresta un ricercato a Milano: 7 anni di condanne per maltrattamenti, spaccio e resistenza - 29/08/2025
Stazione centraleMilano

La polizia arresta un ricercato a Milano: 7 anni di condanne per maltrattamenti, spaccio e resistenza

Ilaria Maria Preti
Letture: 2.002

Lo scorso lunedì 25 agosto a Milano la Polizia di Stato ha arrestato un 31enne marocchino ricercato dall’Autorità Giudiziaria e destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Monza. L’uomo è stato fermato in piazza IV Novembre, nei pressi della stazione Centrale, durante un controllo degli agenti della Polizia Ferroviaria.

Inserzioni

👮‍♂️ Controllo e arresto

Dagli accertamenti effettuati con il suo nome e i suoi documenti attraverso il sistema digitale interforze è emerso che il 31enne aveva accumulato una lunga serie di condanne. C’era di tutto:: maltrattamenti in famiglia, lesioni, guida in stato di ebbrezza, spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento ed evasione. quindi dopo la conferma della sua identità, l’uomo è stato accompagnato al carcere di Opera. Qui dovrà scontare 7 anni e tre mesi di reclusione, oltre a pagare una pena pecuniaria di 1000 euro.

Avatar photo

Ilaria Maria Preti

Giornalista, metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima come cronista, critica gastronomica e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 al 2019 speaker radiofonica di Radio Padania. Ora dirigo, scrivo e collaboro con diverse testate giornalistiche, coordino portali di informazione, sono una Web and Seo Specialist e una consulente di Sharing Economy. Il futuro è mio

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire.