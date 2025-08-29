Milano, al Philippe Plein la serata glamour per il libro “Commercialista di Te Stesso” di Marco Masmasci commercialista

Letture: 3.484

Milano si prepara a una serata all’insegna di glamour, cultura e intrattenimento. Mercoledì 3 settembre, dalle 22.30, il Philippe Plein di viale Manin 19 – una delle location simbolo della night life milanese – ospiterà il party ufficiale per la presentazione del libro “Commercialista di Te Stesso” di Marco Masci. L’evento unirà il fascino di un talk show con momenti di spettacolo, buffet e un party che si preannuncia esclusivo.

✨ Un talk show tra fisco e lifestyle

A condurre la serata sarà Ketty Carraffa, reporter e opinionista televisiva, che guiderà l’intervista a Marco Masci. L’autore racconterà la sua prima esperienza editoriale e il suo approccio innovativo al mondo della contabilità: non solo numeri, ma strumenti concreti per aiutare chi vuole prendere il controllo delle proprie finanze e valorizzare il proprio potenziale.

📖 Le parole dell’autore

“I bravi imprenditori conoscono i principi della contabilità e capiscono il proprio business”, spiega Masci. “La parte tecnica spetta ai commercialisti, ma ciascuno può diventare il commercialista di se stesso con gli strumenti giusti. L’obiettivo è trasformare le sfide in opportunità e sbloccare il potenziale finanziario, creando una vita ricca di successo e soddisfazioni”.

🥂 Buffet, show e atmosfera esclusiva

La serata non sarà solo la presentazione di un libro, ma un evento mondano a tutti gli effetti. Gli ospiti potranno godere di un ricco buffet, assistere a show con artisti internazionali e vivere un’atmosfera all’insegna dell’ambizione e della voglia di crescere. Una cornice che, come promettono gli organizzatori, “non accetta mediocrità”, ma solo entusiasmo ed energia.