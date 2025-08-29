Besano al tramonto: fossili, passeggiata e panorami sul Lago Ceresio

Letture: 1.506

Il Museo dei Fossili di Besano, piccolo gioiello della Val Ceresio e parte del sito UNESCO del Monte San Giorgio, in provincia di Varese, apre le sue porte al tramonto con due appuntamenti speciali. Martedì 2 e 9 settembre 2025 sarà possibile partecipare a una passeggiata guidata che unisce la scoperta della storia antichissima del territorio dei 7 laghi alla bellezza dei paesaggi serali. Un’occasione per vivere Besano in modo diverso, tra fossili, panorami e atmosfere estive.

Inserzioni

🌄 Dal mare tropicale ai panorami della Val Ceresio

Il percorso inizia dalle sale del Museo, dove si possono ammirare i resti di creature vissute 240 milioni di anni fa in un antico bacino tropicale. Le spiegazioni delle guide porteranno i visitatori indietro nel tempo, tra fossili perfettamente conservati che hanno reso famoso Besano a livello internazionale. La serata proseguirà con una breve passeggiata fino al Colle San Martino, che svetta al centro della valle e regala un panorama unico sul Lago Ceresio.

⛪ Una chiesetta e un borgo da scoprire

Durante la salita, i partecipanti visiteranno anche la chiesetta di Santa Maria Nascente, che domina dall’alto Besano e le acque tranquille del lago. Un luogo che unisce fede, storia e natura. Chi vorrà proseguire la serata potrà scendere fino a Porto Ceresio e passeggiare lungo il lago, cornice perfetta per chiudere l’esperienza.

Inserzioni

📅 Date, orari e informazioni utili

Le visite si terranno martedì 2 e martedì 9 settembre con partenza alle 17.00 dal Museo dei Fossili di Besano. La durata prevista è di circa un’ora e mezza, con termine verso le 18.30. Il costo è di 7 euro a persona, comprensivo di ingresso al Museo e visita guidata. È obbligatoria la prenotazione online sul sito di Archeologistics o tramite i contatti del museo (www.museodibesano.it – tel.: 333 7849836 – museo@comune.besano.va.it).