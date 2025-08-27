Milano, cambio al vertice dei Carabinieri: il generale di Brigata Rodolfo Santovito in sala stampa

Letture: 2.456

Questa mattina alle 12, nella sala stampa della caserma Ugolini di via Moscova a Milano, il generale di brigata Rodolfo Santovito si è presentato ai giornalisti come nuovo comandante provinciale dei Carabinieri. Subentra al generale di brigata Pierluigi Solazzo, inviato a dirigere la Legione Toscana. L’incontro con la stampa ha dato il via pubblico al suo incarico in una delle aree più complesse del Paese sul fronte della sicurezza.

Inserzioni

A dargli il benvenuto a Milano c’erano i cronisti che frequentano lo storico Giro della Nera milanese, in cui le forze dell’ordine informano sulle operazioni avvenuti il girono precedente. Una tradizione che è però anche una garanzia per i cittadini, e per il diritto all’informazione. Le aspettative dei giornalisti sono quelle di sempre. infatti, mantenere un buon rapporto fra carabinieri e stampa permette di far crescere il clima di fiducia nelle istituzioni e la consapevolezza dei cittadini

🚔 Le prime dichiarazioni del generale di Brigata Rodolfo Santovito

“Sono consapevole della delicatezza dell’incarico che mi è stato affidato e so di poter contare su una squadra affiatata, distribuita in maniera capillare sul territorio. L’impegno sarà totalizzante per la sicurezza pubblica”, ha dichiarato Santovito nel corso della presentazione. Il generale ha ringraziato il comandante interregionale, generale Salvatore Luongo, per la fiducia ricevuta.

Inserzioni

🚔 Focus su Milano e sul territorio

“La città metropolitana di Milano è complessa e presenta questioni articolate, ma ci sono tutte le premesse per offrire servizi utili ai cittadini”, ha spiegato il generale Rodolfo Santovito. Tra le priorità indicate, quella di garantire una presenza costante sul territorio, lavorando a stretto contatto con le comunità locali.

🚔 Continuità

Il nuovo comandante ha anche sottolineato la volontà di proseguire in continuità con l’operato del generale Solazzo: “L’attenzione sarà rivolta al territorio con presenza costante e disponibilità incondizionata”, ha ribadito.