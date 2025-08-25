Refurtiva sulla pista ciclabile tra Santo Stefano Ticino e Ossona: indaga la Polizia Locale

Letture: 2.569

Venerdì 22 agosto una signora che percorreva la pista ciclabile tra Santo Stefano Ticino e Ossona si è imbattuta in un ritrovamento insolito. Poco dopo il cartello che indica la cascina Santa Rosa, nel territorio di Santo Stefano, ha notato alcuni oggetti abbandonati fra l’erba. A prima vista potevano sembrare rifiuti, ma un secondo sguardo ha chiarito che si trattava probabilmente di materiale rubato, forse da un’auto.

Sul prato c’erano infatti una borsa da lavoro, un portamonete e un borsellino. Tutti oggetti che hanno fatto pensare a un furto avvenuto poco prima. Il ladro, dopo aver preso ciò che gli interessava, ha abbandonato il resto, lasciando dietro di sé non solo i segni del reato ma anche un gesto di degrado ambientale.

👮‍♂️ L’intervento della Polizia Locale

La donna ha avvisato la Polizia Locale di Santo Stefano Ticino e Ossona, tramite il Nue 112, che è intervenuta per recuperare la refurtiva. Gli agenti stanno ora cercando di risalire al proprietario degli oggetti. Potrebbe infatti esserci tra essi qualcosa di valore affettivo o utile che la vittima desidera riavere.

📊 Le indagini e la tecnologia

Oltre alla restituzione degli oggetti, il ritrovamento rappresenta un tassello importante per le indagini. Sapere dove è avvenuto il furto e dove è stata abbandonata la refurtiva consente infatti di incrociare dati con episodi simili. In questo modo si possono ricostruire schemi d’azione e, nel tempo, individuare i ladri che agiscono nella zona. Un lavoro che un tempo richiedeva mesi di analisi manuale oggi è velocizzato dalla tecnologia. Le banche dati delle forze dell’ordine permettono di creare mappe virtuali in tempo reale, fornendo un quadro sempre più preciso dei movimenti dei criminali sul territorio.