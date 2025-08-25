Furto al bar Rinascita di Abbiategrasso: rubate due macchinette di palline per bambini

Letture: 4.126

Nel pomeriggio di venerdì 22 agosto i gestori del bar Rinascita di Abbiategrasso hanno denunciato un furto insolito. Dal locale, che si affaccia su via Magenta, sono sparite due macchinette di palline colorate per bambini, quelle che contengono piccoli giochi e gadget in plastica. A rendere pubblica la vicenda sono stati gli stessi titolari, che hanno diffuso su Facebook le foto delle colonnine e l’appello a chiunque abbia visto qualcosa in zona. Secondo quanto ricostruito, i ladri sono entrati e usciti dalla parte di via Magenta, probabilmente approfittando di un momento di distrazione.

«Se qualcuno ha notato movimenti sospetti ci faccia sapere. Intanto depositeremo ai Carabinieri le schede delle telecamere di sorveglianza», hanno scritto i gestori nel loro messaggio, confermando di voler consegnare tutto il materiale utile alle indagini. Le colonnine rubate non sono certo oggetti facili da trasportare. Ingombranti e piuttosto pesanti, potrebbero essere state abbandonate in qualche luogo isolato dopo essere state svuotate del contenuto. All’interno, infatti, c’erano solo gli spiccioli lasciati dai bambini in cambio delle palline-giocattolo. Chiunque abbia visto movimenti sospetti o ritrovato le macchinette, può fornire indicazioni preziose ai Carabinieri di Abbiategrasso, che ora indagano sul furto.