News Zoom

Buon ferragosto. Siamo in servizio solo se succede qualcosa di gravissimo

via padova,arresto. Via Padova, tenta di rubare alcolici e aggredisce il titolare del minimarket: 49enne arrestato - 24/08/2025
via PadovaMilano

Via Padova, tenta di rubare alcolici e aggredisce il titolare del minimarket: 49enne arrestato

Redazione CNNZ
Letture: 1.812

In via Padova, a Milano ieri sera, 23 agosto, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un marocchino di 49 anni, regolare ma già noto alle forze dell’ordine, per rapina impropria aggravata. I militari, in pattugliamento nella zona, hanno notato una colluttazione davanti a un minimarket etnico. Sul posto hanno trovato il titolare e un dipendente che cercavano di trattenere un uomo, sorpreso poco prima mentre tentava di rubare alcune bottiglie di alcolici dall’interno del negozio.

Inserzioni

Per guadagnarsi la fuga, il ladro aveva minacciato il titolare e lo aveva colpito, provocandogli leggere escoriazioni alle braccia. Nonostante la resistenza, i Carabinieri lo hanno bloccato rapidamente. La merce rubata è stata recuperata e riconsegnata ai proprietari. Dopo l’arresto, il 49enne è stato condotto a San Vittore, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Avatar photo

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire.