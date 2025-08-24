Via Padova, tenta di rubare alcolici e aggredisce il titolare del minimarket: 49enne arrestato

Letture: 1.812

In via Padova, a Milano ieri sera, 23 agosto, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un marocchino di 49 anni, regolare ma già noto alle forze dell’ordine, per rapina impropria aggravata. I militari, in pattugliamento nella zona, hanno notato una colluttazione davanti a un minimarket etnico. Sul posto hanno trovato il titolare e un dipendente che cercavano di trattenere un uomo, sorpreso poco prima mentre tentava di rubare alcune bottiglie di alcolici dall’interno del negozio.

Per guadagnarsi la fuga, il ladro aveva minacciato il titolare e lo aveva colpito, provocandogli leggere escoriazioni alle braccia. Nonostante la resistenza, i Carabinieri lo hanno bloccato rapidamente. La merce rubata è stata recuperata e riconsegnata ai proprietari. Dopo l’arresto, il 49enne è stato condotto a San Vittore, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.