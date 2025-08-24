Milano, rapina in metro a Pasteur: 20enne egiziano arrestato dai Carabinieri

Letture: 3.423

Un’aggressione rapida e violenta ha interrotto la serata di ieri nei pressi della fermata metropolitana di Pasteur, a Milano. Un egiziano di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha colpito con uno schiaffo un ragazzo colombiano di 19 anni e gli ha strappato dal collo una collanina d’oro.

La fuga è durata poco. I Carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte, impegnati in controlli nella zona, hanno sorpreso il giovane mentre cercava di allontanarsi e lo hanno bloccato in flagranza di reato .La collanina è stata recuperata e restituita subito al proprietario. Nessuno è rimasto ferito durante l’aggressione, ma lo spavento per la vittima è stato forte. Il ventenne arrestato è stato portato in caserma per le formalità di rito e poi trasferito nel carcere di San Vittore, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.