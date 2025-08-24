News Zoom

Buon ferragosto. Siamo in servizio solo se succede qualcosa di gravissimo

metropolitana linea rossa. Foto di repertorio
LoretoMilano

Milano, rapina in metro a Pasteur: 20enne egiziano arrestato dai Carabinieri

Ilaria Maria Preti
Un’aggressione rapida e violenta ha interrotto la serata di ieri nei pressi della fermata metropolitana di Pasteur, a Milano. Un egiziano di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha colpito con uno schiaffo un ragazzo colombiano di 19 anni e gli ha strappato dal collo una collanina d’oro.

La fuga è durata poco. I Carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte, impegnati in controlli nella zona, hanno sorpreso il giovane mentre cercava di allontanarsi e lo hanno bloccato in flagranza di reato .La collanina è stata recuperata e restituita subito al proprietario. Nessuno è rimasto ferito durante l’aggressione, ma lo spavento per la vittima è stato forte. Il ventenne arrestato è stato portato in caserma per le formalità di rito e poi trasferito nel carcere di San Vittore, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ilaria Maria Preti

Giornalista, metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima come cronista, critica gastronomica e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 al 2019 speaker radiofonica di Radio Padania. Ora dirigo, scrivo e collaboro con diverse testate giornalistiche, coordino portali di informazione, sono una Web and Seo Specialist e una consulente di Sharing Economy. Il futuro è mio

