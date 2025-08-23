Controlli alla stazione Centrale di Milano, la polizia arresta straniero ricercato: deve scontare 2 anni di reclusione

Il 31enne è stato fermato da un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine di Milano durante i controlli nell’area dello scalo ferroviario. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo risultava destinatario di un ordine di carcerazione rimasto pendente da anni. Al termine delle verifiche, gli agenti lo hanno arrestato e accompagnato al carcere di San Vittore, dove sconterà la pena.

Durante i controlli straordinari alla stazione Centrale di Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero di 31 anni ricercato da tempo. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione per rapina, con una pena residua di due anni da scontare. L’operazione è avvenuta giovedì 21 agosto, nell’ambito del piano “Stazioni Sicure”, un progetto che mira a restituire le aree ferroviarie ai cittadini garantendo maggiori condizioni di sicurezza. Il piano prevede la collaborazione tra diversi reparti della Polizia di Stato e l’Esercito Italiano, con il coordinamento della Polizia Ferroviaria.

Redazione CNNZ

