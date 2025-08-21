Violento temporale nel nord ovest di Milano: vigili del fuoco al lavoro da Bresso a Lainate

Letture: 4.000

Un nuovo violento temporale ha colpito nel pomeriggio la zona nord ovest di Milano, costringendo i vigili del fuoco a un intenso lavoro di soccorso. L’ondata di maltempo si è abbattuta a partire dalle 17, interessando soprattutto i comuni di Bresso, Arese, Rho e Lainate. La pioggia battente ha causato allagamenti nei sottopassi e caduta di rami per le forti raffiche di vento.

🚒 Vigili del fuoco in azione

Le squadre partite dai distaccamenti appartenenti al comando provinciale di via Messina, a Milano, sono state impegnate in decine di interventi in poche ore. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati con l’auto in panne nei sottopassi allagati, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Altre richieste di aiuto hanno riguardato scantinati e cantine invasi dall’acqua.

⛑️ Chiamate senza sosta

Le linee della sala operativa hanno ricevuto decine di segnalazioni quasi in contemporanea, soprattutto da chi si è ritrovato improvvisamente con l’acqua a pochi centimetri dal livello di sicurezza in casa. In diversi quartieri, invece, gli interventi si sono concentrati sulla rimozione di rami spezzati dal vento che rischiavano di cadere su strade e marciapiedi.

🌧️ Situazione sotto controllo

Nonostante la quantità di lavoro, la situazione è rimasta gestibile. Non si segnalano feriti né gravi criticità. I vigili del fuoco stanno monitorando l’evolversi delle condizioni meteo per intervenire rapidamente in caso di nuove emergenze.