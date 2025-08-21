Spaccio nel Parco delle Groane. I Carabinieri fermano un altro pusher: è un 25enne

Alla vista dei Carabinieri il giovane ha tentato di scappare nella vegetazione, ma è stato bloccato poco dopo. Addosso aveva un borsello con all’interno 11 dosi di cocaina, per un peso complessivo di oltre 8 grammi, e 4 involucri di hashish. In tasca anche 536 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio.

Redazione CNNZ

