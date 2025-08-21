Spaccio nel Parco delle Groane. I Carabinieri fermano un altro pusher: è un 25enne
Nuovo intervento dei Carabinieri nell’area del Parco delle Groane, a Senago, teatro negli ultimi anni di diversi episodi legati allo spaccio di droga. Nel pomeriggio del 20 agosto 2025 i militari della Stazione di Cesate hanno arrestato un cittadino marocchino di 25 anni, irregolare e senza fissa dimora, colto subito dopo aver ceduto una dose a un acquirente.
Alla vista dei Carabinieri il giovane ha tentato di scappare nella vegetazione, ma è stato bloccato poco dopo. Addosso aveva un borsello con all’interno 11 dosi di cocaina, per un peso complessivo di oltre 8 grammi, e 4 involucri di hashish. In tasca anche 536 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio.
🚔 Nel parco delle Groane prosegue l’attività di contrasto allo spaccio
L’operazione si inserisce nei controlli mirati che le pattuglie dell’Arma conducono da tempo nell’area del Parco delle Groane, punto critico per lo smercio di stupefacenti. Il 25enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e accompagnato in caserma in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.