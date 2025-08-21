News Zoom

inseguimento,arese. Inseguimento tra Arese e Baranzate: 2 pregiudicati arrestati a Rho con cocaina e coltelli - 21/08/2025
AreseBaranzateBollateMilano città metropolitana

Inseguimento tra Arese e Baranzate: 2 pregiudicati arrestati a Rho con cocaina e coltelli

Redazione CNNZ
Un pomeriggio movimentato quello del 20 agosto 2025, per i Carabinieri della Compagnia di Rho. Hanno dovuto affrontare un inseguimento per le vie di tre cittadine. I militari hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio per contrastare i reati predatori e lo spaccio di droga. L’operazione, che ha visto pattuglie impegnate in più comuni, si è conclusa con l’arresto di due uomini sorpresi a bordo di un’auto a noleggio mai restituita.

I militari della Stazione di Arese hanno intercettato i due cittadini marocchini, di 36 e 37 anni, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine. Alla vista della pattuglia i due non si sono fermati all’alt e hanno tentato la fuga, dando inizio a un inseguimento per le strade di Arese, Bollate e Baranzate. La corsa si è conclusa a Rho, dove una Radiomobile chiamata a supporto, li ha intercettati e ha permesso di bloccarli definitivamente.

🚔 Sequestrati coltelli, cocaina e denaro contante

Una volta fermati, i Carabinieri hanno proceduto con le perquisizioni. I due sono stati trovati in possesso di due coltelli, circa 45 grammi di cocaina e 1.650 euro in contanti. Il denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, e la droga sono stati sequestrati insieme all’auto a noleggio utilizzata per spostarsi. Gli arrestati dovranno ora rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di armi, ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

