Inseguimento tra Arese e Baranzate: 2 pregiudicati arrestati a Rho con cocaina e coltelli

Letture: 3.602

Un pomeriggio movimentato quello del 20 agosto 2025, per i Carabinieri della Compagnia di Rho. Hanno dovuto affrontare un inseguimento per le vie di tre cittadine. I militari hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio per contrastare i reati predatori e lo spaccio di droga. L’operazione, che ha visto pattuglie impegnate in più comuni, si è conclusa con l’arresto di due uomini sorpresi a bordo di un’auto a noleggio mai restituita.

I militari della Stazione di Arese hanno intercettato i due cittadini marocchini, di 36 e 37 anni, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine. Alla vista della pattuglia i due non si sono fermati all’alt e hanno tentato la fuga, dando inizio a un inseguimento per le strade di Arese, Bollate e Baranzate. La corsa si è conclusa a Rho, dove una Radiomobile chiamata a supporto, li ha intercettati e ha permesso di bloccarli definitivamente.

🚔 Sequestrati coltelli, cocaina e denaro contante

Una volta fermati, i Carabinieri hanno proceduto con le perquisizioni. I due sono stati trovati in possesso di due coltelli, circa 45 grammi di cocaina e 1.650 euro in contanti. Il denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, e la droga sono stati sequestrati insieme all’auto a noleggio utilizzata per spostarsi. Gli arrestati dovranno ora rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di armi, ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

