Ladri di rame in azione a Robecchetto: spariti 200 metri di cavi

Nuovo colpo ai danni delle linee elettriche nel Milanese. Nella notte i ladri di rame hanno agito a Robecchetto con Induno, puntando dritto alla stazione elettrica in località Cascina Padrignana. Da una linea non attiva hanno portato via sei cavi per un totale di 200 metri e 200 chilogrammi di peso. Un bottino consistente, considerato che il rame – ribattezzato “oro rosso” per il suo valore – è sempre più al centro di furti mirati.

🚔 Le indagini dei Carabinieri

A occuparsi del caso sono i Carabinieri della compagnia di Legnano. L’area è videosorvegliata e i militari stanno analizzando le registrazioni delle telecamere con l’obiettivo di trovare elementi utili a identificare i responsabili. Il furto, pur non avendo interrotto il servizio elettrico dato che la linea non era in uso, rappresenta comunque un danno economico e un problema di sicurezza.

Il rame nel mirino dei ladri

Non è il primo episodio nei comuni della zona. Nei giorni scorsi un’altra razzia di cavi elettrici si è verificata nelle scuole di Parabiago, mentre nelle settimane precedenti era stata colpita Nerviano. Il rame rubato viene spesso rivenduto sul mercato nero, o inviato all’estero, generalmente nei paesi dell’est europeo. I ladri agiscono nonostante i rischi, che non sono solo penali: forzare impianti elettrici può essere estremamente pericoloso. E’ capitato in passato di trovare i ladri folgorati anche all’interno delel cabine elettriche. In questo caso la linea era fuori servizio, ma non sempre i malviventi hanno la stessa “fortuna”.

