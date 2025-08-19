Vittuone, chiuso per 10 giorni il bar della piazza: troppi clienti pregiudicati e liti tra ubriachi

Letture: 2.560

Questa mattina a Vittuone i carabinieri della stazione di Sedriano, compagnia di Legnano, hanno notificato la sospensione della licenza per dieci giorni al bar tabacchi “della piazza” di via Villoresi 6. Il provvedimento è stato firmato il 18 agosto dal Questore di Milano e arriva dopo mesi di segnalazioni e controlli che hanno fatto emergere situazioni ritenute incompatibili con la sicurezza e la tranquillità pubblica.

👮‍♂️ Controlli e segnalazioni

I carabinieri avevano già tenuto d’occhio il locale a partire da luglio 2024, dopo alcune lamentele dei residenti per rumori e comportamenti molesti. Durante le verifiche, molti degli avventori erano risultati pregiudicati. Una presenza che, secondo gli investigatori, aveva trasformato il bar in un punto di ritrovo non sempre pacifico.

🚔 Tre episodi di violenza

Non solo frequentazioni problematiche: tra novembre 2024 e marzo 2025, nel bar si erano verificate tre liti tra clienti, tutti in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici. In un’occasione era stato necessario anche l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma.

Il provvedimento

Dopo la proposta avanzata dai carabinieri, la Questura ha disposto la sospensione temporanea della licenza, considerandola una misura necessaria a ristabilire la sicurezza in paese e a scoraggiare episodi simili. Questa mattina i militari hanno notificato l’atto al titolare del locale, che dovrà tenere chiusa l’attività per dieci giorni.